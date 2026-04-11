Huracán quiere sostener su levantada ante Rosario Central en Parque Patricios

El Globo buscará otro triunfo para afianzarse en zona de playoffs, mientras que el Canalla llega bien posicionado pero con la mirada puesta en la Copa Libertadores.

Hoy 02:30

Huracán recibirá este domingo a Rosario Central desde las 17.30 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, en un duelo clave para ambos en la recta final de la fase regular.

El equipo dirigido por Diego Martínez atraviesa un buen momento y buscará extender su racha positiva. Llega con cuatro partidos sin derrotas y con dos triunfos consecutivos: 2-1 ante Olimpo por Copa Argentina y un contundente 3-0 frente a Gimnasia en la última fecha del torneo. Con 17 puntos, Huracán se ubica octavo en la Zona B y sabe que una victoria lo mantendrá dentro de los puestos de clasificación a octavos de final.

Por su parte, Rosario Central se posiciona cuarto con 19 unidades, a siete del líder Independiente Rivadavia. Si bien tiene la clasificación bien encaminada, todavía no logró consolidarse como candidato firme en el certamen local.

El foco de Canalla está puesto principalmente en la Copa Libertadores, donde integra el Grupo H. En su debut, igualó sin goles ante Independiente del Valle en el Gigante de Arroyito, en un partido en el que mereció más. Ahora, su próximo compromiso internacional será este miércoles como visitante frente a Libertad en Paraguay.

En este contexto, Huracán intentará aprovechar la localía y el buen momento para seguir sumando, mientras que Rosario Central buscará sostener su posición en la tabla sin descuidar su gran objetivo del semestre.

Datos del partido

Hora: 17.30

TV: TNT Sports

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Hernán Mastrángelo

Estadio: Estadio Tomás Adolfo Ducó