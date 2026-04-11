Atlético Tucumán busca hacerse fuerte en casa ante Tigre por el Apertura

El Decano recibe al Matador con el objetivo de volver a festejar ante su gente.

Hoy 02:29

Atlético Tucumán recibirá este domingo a Tigre desde las 17.30 en el estadio Monumental Presidente José Fierro, en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, en un duelo con realidades diferentes en la Zona B.

El equipo dirigido por Julio Falcioni logró cierta estabilidad en las últimas semanas, aunque todavía arrastra problemas fuera de casa. Bajo la conducción del “Emperador”, cayó en sus dos presentaciones como visitante ante Barracas Central y Rosario Central. Sin embargo, en Tucumán mostró otra cara: empató con Aldosivi y superó 1-0 a Gimnasia, resultados que intentará ratificar en este nuevo compromiso como local.

Además, Atlético Tucumán avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina tras vencer a Sportivo Barracas y en la próxima instancia enfrentará a Talleres. En el Apertura, se ubica 13° con 9 puntos y necesita una racha perfecta para soñar con la clasificación a octavos de final.

Por su parte, Tigre atraviesa un momento adverso tras un gran inicio de temporada. El equipo de Victoria acumula ocho partidos sin victorias, con cinco empates y tres derrotas, y su último triunfo fue a principios de febrero ante Claypole por Copa Argentina.

A pesar de la racha negativa, Matador se mantiene séptimo con 17 unidades y en zona de playoffs, aunque también reparte energías con la Copa Sudamericana. En su debut internacional empató 1-1 ante Alianza Atlético en Perú y la próxima semana será local frente a Macará.

En este contexto, Atlético Tucumán buscará aprovechar su fortaleza en casa para seguir sumando, mientras que Tigre intentará cortar la mala racha sin descuidar su objetivo internacional.

Datos del partido

Hora: 17.30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Sebastián Habib

Estadio: Estadio Monumental Presidente José Fierro