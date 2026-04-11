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Alcaraz vs Sinner: final soñada en Montecarlo con el número uno en juego

El español y el italiano definirán el Masters 1000 en un duelo que enfrenta a las dos grandes figuras de la nueva generación del tenis mundial.

Hoy 02:29

El Masters 1000 de Montecarlo tendrá este domingo una final de alto impacto: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentarán en el Principado con el título y el número uno del ranking mundial en juego.

El español llega como defensor de la corona y de la cima del ranking, y volvió a mostrar su solidez sobre polvo de ladrillo. En semifinales, superó con autoridad al local Valentin Vacherot por 6-4 y 6-4 en una hora y veinticinco minutos, avanzando por segundo año consecutivo a la definición.

Con este resultado, Alcaraz alcanzó su décima final de Masters 1000 antes de cumplir 23 años y reafirmó su dominio en la superficie: acumula 26 victorias y apenas una derrota en polvo de ladrillo desde el inicio de la temporada 2025.

Del otro lado, Sinner llega en un momento arrollador. El italiano derrotó con contundencia a Alexander Zverev por 6-1 y 6-4 en semifinales y extendió su impresionante racha a 21 triunfos consecutivos.

El número 2 del mundo también hace historia en este 2026: es el primer jugador desde Novak Djokovic en 2015 en alcanzar las finales de los tres primeros Masters 1000 del año, tras consagrarse en Indian Wells y Miami.

“Estos son los partidos por los que entreno”, expresó Sinner tras su victoria, dejando en claro su entusiasmo por enfrentar a Alcaraz en un duelo que puede marcar una época.

El historial entre ambos refleja la intensidad de esta rivalidad: Alcaraz lidera 10-6 y también domina sobre polvo de ladrillo, donde ganó tres de los cuatro enfrentamientos.

Con presente, proyección y talento de sobra, Alcaraz y Sinner protagonizarán una final que promete tenis de alto nivel y que puede empezar a definir el rumbo del ranking mundial en la temporada.

TEMAS Carlos Alcaraz Jannik Sinner

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