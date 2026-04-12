Ricardo Villada busca normalizar el PJ de Jujuy tras intervención judicial

Ricardo Villada ha sido designado como interventor judicial del Partido Justicialista de Jujuy con el objetivo de organizar elecciones internas que restablezcan la legitimidad del partido.

Hoy 01:29

Con un plazo de 180 días, Ricardo Villada ha sido nombrado interventor judicial del Partido Justicialista de Jujuy, enfrentándose a un complejo escenario político.

La intervención surge como respuesta a una prolongada crisis interna y a la necesidad urgente de reencauzar la vida institucional del partido, que ha estado en una situación de anormalidad institucional.

Fuentes cercanas a Villada indican que su principal objetivo es facilitar un proceso de elecciones internas que devuelva legitimidad al PJ jujeño, promoviendo condiciones de juego limpio entre los diferentes sectores del partido.

Villada deberá mediar entre las facciones lideradas por Rubén Rivarola, Carlos Snopek, Carolina Moisés y La Cámpora, para evitar que continúen las confrontaciones internas.

Desde 2023, el PJ de Jujuy ha sido objeto de sucesivas postergaciones electorales y conflictos internos, lo que ha llevado a cuestionamientos judiciales significativos.

El juez federal Esteban Hansen ha señalado un cuadro de anormalidad institucional que incluye sanciones a afiliados sin garantías, afectando la competencia interna del partido.

Villada, que no es afiliado al PJ ya que fundó el Partido Primero Salta, se presenta como una figura externa con el perfil técnico y político necesario para equilibrar las tensiones y ordenar el proceso de normalización del partido.