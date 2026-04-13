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Las Termas de Río Hondo tendrá un lunes 13 de abril inestable: la máxima llegaría a los 25°

El clima en Termas de Río Hondo se presenta inestable, con lluvias previstas para los próximos días. Los termenses deben prepararse para condiciones húmedas y frescas.

Hoy 08:00

El clima actual en Termas de Río Hondo es parcialmente nublado, con una temperatura de 21.4 °C que se siente igual gracias a la alta humedad del 94%. Los termenses pueden esperar un viento suave de 6.8 km/h desde el este, que podría proporcionar algo de alivio en medio de esta atmósfera densa.

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A medida que avanza el día, se anticipa lluvia moderada que afectará la zona. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19.5 °C y una máxima de 25.3 °C, lo que significa que los termenses deberán estar preparados para un clima más fresco y húmedo.

Para mañana, el pronóstico indica que la situación no mejorará, ya que se espera lluvia moderada nuevamente. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 19.7 °C y las máximas se quedarán en torno a los 24.4 °C, lo que mantendrá el ambiente fresco en la región.

El miércoles, los termenses enfrentarán lluvias moderadas a intervalos, con una mínima de 18.6 °C y una máxima de 25.9 °C. Esto sugiere que la humedad continuará siendo un factor importante en la vida diaria de la ciudad.

En resumen, hoy los habitantes de Termas de Río Hondo deben estar atentos a las condiciones climáticas cambiantes. Se esperan lluvias moderadas con temperaturas que variarán desde los 19.5 °C hasta los 25.3 °C, lo que implica un ambiente fresco y húmedo para la comunidad.

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