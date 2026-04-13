Añatuya se prepara para días grises: clima inestable para este lunes 13 de abril

Los añatuyenses se enfrentarán a un clima inestable con lluvias moderadas en los próximos días. Las temperaturas se mantendrán en un rango templado.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, los habitantes deben prepararse para ligeras precipitaciones que ya se están sintiendo en la ciudad. La temperatura actual se sitúa en 20.5 °C, con una sensación térmica similar, lo que indica un ambiente fresco y húmedo.

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La humedad en la ciudad es bastante alta, alcanzando un 96%, lo que puede generar una sensación de incomodidad para los añatuyenses. El viento sopla desde el este-sureste a 14.4 km/h, contribuyendo a la inestabilidad del clima.

Para el día de hoy, se espera lluvia moderada a intervalos, con temperaturas que oscilarán entre los 20.5 °C y 24 °C. Este clima seguirá siendo una constante en los próximos días, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

El pronóstico para mañana, 14 de abril, indica lluvia moderada con mínimas de 20.1 °C y máximas que alcanzarán los 24 °C. Los añatuyenses deberán estar atentos a las condiciones climáticas que podrían cambiar en cualquier momento.

El miércoles 15 de abril, se anticipa que las precipitaciones continúen, con una temperatura mínima de 19.9 °C y una máxima de 26.2 °C. Estos datos sugieren que los próximos días serán húmedos y frescos, caracterizados por lluvias intermitentes.