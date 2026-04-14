Termas de Río Hondo enfrenta lluvias intensas: clima inestable para hoy Martes 14 de abril de 2026

Los termenses se preparan para un día de precipitaciones, con temperaturas que oscilarán entre los 19.6 y 23.8 grados Celsius. El clima se mantendrá inestable en los próximos días.

Hoy 08:02

Hoy, en Termas de Río Hondo, los termenses se encuentran bajo un cielo gris y lluvias que van de moderadas a fuertes. La temperatura actual es de 22.2 °C, pero la sensación térmica es de 24.8 °C debido a la alta humedad del 100%.

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Las condiciones climáticas en la región son propensas a tormentas eléctricas que podrían intensificarse a lo largo del día. El viento sopla a una velocidad de 4.3 km/h desde el sureste, lo que contribuye a la sensación de inestabilidad.

Para el día de hoy, se espera una mínima de 19.6 °C y una máxima que alcanzará los 23.8 °C. Las lluvias continuarán, lo que puede afectar las actividades al aire libre de los termenses que planeaban disfrutar de la jornada.

En cuanto a los próximos días, el clima no promete mejorar demasiado. Para mañana, se anticipa lluvias moderadas a intervalos con temperaturas que oscilarán entre 18.1 °C y 27.6 °C. Esta variabilidad puede sorprender a los termenses que esperan un cambio en las condiciones.

Finalmente, el pronóstico para el jueves indica un cielo parcialmente nublado con mínimas de 17.4 °C y máximas de 25.9 °C. La inestabilidad climática parece ser una constante en la región, por lo que es recomendable mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas.