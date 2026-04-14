La carne argentina amplía mercados y logra cifras récord en exportaciones

El inicio de 2025 mostró el mejor primer bimestre histórico, con un crecimiento del 24%.

Hoy 09:30

Los números del complejo exportador bovino tuvieron en 2025 más valor y menor dependencia de China, en el contexto de US$4727 millones embarcados.

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El complejo de carnes y cueros bovinos de la Argentina atraviesa un momento de alto dinamismo, con cifras récord y cambios estructurales en su inserción internacional.

De acuerdo con el reporte elaborado por los economistas Franco Ramseyer y Julio Calzada, de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), los US$4727 millones representan el mayor valor histórico, impulsado principalmente por la suba de los precios internacionales.

Este desempeño se dio en un contexto macroeconómico favorable para el país, con superávit comercial por segundo año consecutivo, lo que contribuye a uno de los principales objetivos de política económica: la acumulación de reservas.

En ese marco, el complejo bovino se consolidó como el sexto rubro exportador de la Argentina, representando el 5,4% del total de ventas externas.

Uno de los rasgos más destacados de 2025 fue que el récord en valor se alcanzó pese a una caída en los volúmenes exportados respecto de 2024.

La explicación reside en dos factores clave:

fuerte aumento de los precios internacionales.

cambio en la composición de las exportaciones hacia productos de mayor valor agregado.

Las carnes explicaron el 82% del total exportado y el resto fueron cueros, pieles y subproductos. Dentro del principal segmento, la carne bovina deshuesada y congelada lideró con US$ 2.205 millones (47% del total), seguida por la carne deshuesada fresca o refrigerada, con US$ 1.291 millones (27%). En menor medida se ubicaron las carnes congeladas con hueso.

Destacan un cambio relevante en la calidad del mix exportador: creció la participación de carne refrigerada —más cara— frente a la congelada.

En 2025, la carne enfriada representó el 22% de las exportaciones deshuesadas, frente al 19% del año anterior. Esta diferencia no es menor: el precio promedio de exportación de la carne refrigerada superó los US$ 11.000 por tonelada, más del doble que la congelada.

Por fuera de las carnes, los cueros y pieles aportaron el 7% del total exportado, seguidos por subproductos como harinas, sebo y preparaciones.

En cuanto a los destinos, China se mantuvo como el principal comprador de productos bovinos argentinos en 2025, con el 44,5% del total exportado. Sin embargo, su peso relativo viene disminuyendo frente al avance de otros mercados.

Estados Unidos se consolidó como el segundo destino, con casi el 10% de participación, seguido muy de cerca por Israel. También se destacaron Alemania y los Países Bajos, mientras que la Unión Europea en su conjunto concentró exportaciones por US$754 millones.

El crecimiento del mercado estadounidense responde a varios factores. Por un lado, la reapertura de ese destino en 2019. Por otro, una situación interna de escasez de ganado en ese país —con el stock más bajo en 75 años— que impulsó la demanda de importaciones y elevó los precios internacionales.

A esto se suma una reciente decisión del gobierno de Donald Trump, que amplió el cupo de importación de carne vacuna argentina con beneficios arancelarios, llevándolo de 20.000 a 100.000 toneladas anuales. Este cambio abre nuevas oportunidades para diversificar mercados y reducir riesgos asociados a la concentración.

El buen momento del sector se extendió al inicio de 2026. En el primer bimestre, las exportaciones del complejo bovino alcanzaron US$ 764,3 millones, un récord para ese período y un 23,7% por encima del mismo lapso del año anterior.

Al igual que en 2025, el crecimiento estuvo más vinculado a los precios que a los volúmenes. Los valores de exportación registraron subas significativas: la carne congelada aumentó un 27% interanual y la refrigerada un 31%.

En términos de destinos, se profundiza el proceso de diversificación. China explicó solo el 36,9% de las ventas, el nivel más bajo para un primer bimestre en siete años. Mientras que Israel ganó protagonismo con 15,2% del total, impulsado por la habilitación para exportar carne kosher con hueso.

La participación conjunta de Estados Unidos e Israel alcanzó el 29,4%, un máximo histórico, mientras que la Unión Europea quedó relegada al cuarto lugar, aunque con valores exportados récord en más de una década.

El escenario hacia adelante combina precios internacionales firmes con avances en acuerdos comerciales.

En particular, el entendimiento entre el Mercosur y la Unión Europea introduce mejoras relevantes: la eliminación del arancel para la cuota Hilton y la creación de una nueva cuota de 99.000 toneladas con arancel preferencial.

Estos cambios podrían impulsar un repunte de las exportaciones hacia Europa en lo que resta del año, reforzando la tendencia a una mayor diversificación de destinos.

En síntesis, el complejo bovino argentino no solo alcanzó un récord histórico en 2025, sino que también está transitando una transformación en su perfil exportador.

Más valor agregado, mejores precios y una cartera de mercados más equilibrada configuran un escenario que reduce la histórica dependencia de China.

Entre 2019 y 2024, ese país concentró en promedio más de la mitad de las exportaciones del sector. Hoy, ese peso se ha reducido al 44% en 2025 y al 37% en lo que va de 2026, marcando un giro significativo en la estrategia comercial del complejo.