Adorni tiene peor imagen que Cristina Kirchner presa, según una encuesta

Un estudio de la consultora Giacobbe y Asociados reveló que el funcionario nacional enfrenta una fuerte desaprobación.

Hoy 09:33

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presenta una imagen negativa superior a la de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, actualmente con prisión domiciliaria, según un relevamiento de la consultora Giacobbe y Asociados.

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El informe también señala que el presidente Javier Milei registra una imagen negativa del 55,6%, frente a una positiva de apenas el 36,1%, en un contexto de fuerte malestar social reflejado en las percepciones de la ciudadanía.

De acuerdo con el estudio, el caso que involucra a Adorni —investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito— generó un impacto significativo en la opinión pública. El 39,3% de los encuestados señaló que lo que más le molestó fue el “uso de recursos públicos” en beneficio personal.

En segundo lugar aparece la “contradicción política” entre el discurso y las acciones del funcionario, con un 33,9%, mientras que el 17,3% apuntó a la “cobertura de los medios” como el aspecto más cuestionado.

Un ranking de imagen y percepciones

El relevamiento ubica a la senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como la dirigente con mejor imagen positiva, alcanzando el 37,2%.

Le siguen el gobernador bonaerense Axel Kicillof, con un 34,8% de imagen positiva (y 50,8% negativa), y Cristina Kirchner, con un 26,8% positiva frente a un 55,2% negativa. Más atrás aparece la vicepresidenta Victoria Villarruel, con un 20,6% de imagen positiva y un 65% negativa.

Además, el estudio incluyó una medición emocional sobre la situación del país, donde las palabras más elegidas fueron “incertidumbre”, “esperanza” y “tristeza”.

En otro tramo del informe, se consultó a los encuestados qué gobierno asocian más con hechos de corrupción desde el retorno de la democracia en 1983.

En ese ranking, Cristina Kirchner encabeza la lista con el 44,4%, seguida por Javier Milei con el 31,3%. Más atrás aparecen Carlos Menem con el 8,4% y Mauricio Macri con el 5,7%.

En contraste, los ex presidentes Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa registran niveles prácticamente nulos de asociación con corrupción, con 0,0% y 0,6% respectivamente.