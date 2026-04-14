Liga Santiagueña: se suspendieron los partidos de hoy por las condiciones climáticas

La lluvia obligó a postergar dos encuentros del Torneo Anual. La reprogramación será confirmada en los próximos días.

Hoy 09:56

Las inclemencias del tiempo provocaron la suspensión de los partidos programados para este martes por la primera fecha del Torneo Anual 2026 de la Liga Santiagueña de Fútbol.

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En la Zona A, no se disputará el cruce entre Yanda FC y Central Córdoba, mientras que en la Zona B quedó suspendido el encuentro entre Sarmiento de La Banda y Agua y Energía de La Banda.

Desde la Mesa Directiva de la LSF informaron que próximamente se dará a conocer la reprogramación de los compromisos afectados.