“Va a ser picante, compren pochoclos”: Menem anticipó la visita de Adorni a Diputados

El jefe de Gabinete dará su informe el 29 de abril en medio de la tensión con la oposición.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentará en el recinto el próximo 29 de abril para brindar su informe de gestión y anticipó un debate caliente con la oposición en medio de la causa judicial por corrupción y enriquecimiento ilícito.
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“Va a ser picante. Compren pochoclos”, lanzó entre risas el legislador riojano durante una charla en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en la histórica sede de la calle Montevideo, al anunciar la próxima visita del exvocero presidencial a la Cámara baja.
La exposición de Adorni se dará en un contexto de máxima tensión política, atravesado por las denuncias que lo involucran por presunta malversación de fondos públicos y un crecimiento patrimonial sin declarar.
Durante su intervención ante más de un centenar de abogados porteños, Menem salió a defender con firmeza al jefe de Gabinete y cargó contra los bloques opositores, a los que acusó de intentar desgastar al oficialismo.
Para el titular de Diputados, “todo tiene un solo objetivo” y está “vinculado con generar desánimo y llevar al Gobierno al barro”, en referencia a la ofensiva política que, según su visión, busca capitalizar el impacto de la investigación judicial.
Además, sostuvo que del otro lado del recinto “no hay ninguna propuesta de los otros sectores”, y reforzó así la línea discursiva del oficialismo frente a las críticas que recibe la administración nacional.
La sesión del 29 de abril asoma como uno de los momentos parlamentarios más tensos del mes, con la expectativa puesta en el cruce entre Adorni y una oposición que buscará interpelarlo por las denuncias judiciales y el manejo de recursos públicos.