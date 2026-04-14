El INDEC da a conocer la inflación de marzo: estiman que rondará el 3%

Sería el dato más alto en lo que va del año. Educación, combustibles y la canasta básica aparecen entre los rubros que más impulsaron la suba del IPC.

Hoy 10:15

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo de 2026, y las estimaciones privadas anticipan que la inflación se ubicaría en torno al 3%, lo que la convertiría en la más alta en lo que va del año.

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De acuerdo a los relevamientos preliminares, entre los principales factores que explican la suba se encuentran los aumentos en educación, impulsados por el inicio del ciclo lectivo, junto con los incrementos en combustibles y productos de la canasta básica.

Qué esperan los analistas

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina, la inflación de marzo rondaría el 3%, con una leve aceleración respecto a febrero. En tanto, la inflación núcleo se ubicaría en el 2,9%.

El informe también proyecta una desaceleración gradual en los próximos meses, con estimaciones del 2,6% para abril y del 2,3% para mayo.

Para el período junio-julio, el IPC se ubicaría en torno al 2%, mientras que hacia agosto y septiembre descendería al 1,8%, en línea con una tendencia de moderación inflacionaria.

Proyección anual y contexto

En cuanto al cierre del año, el REM prevé una inflación cercana al 29,1% para 2026, lo que refleja un escenario todavía desafiante para el poder adquisitivo de los consumidores.

En ese marco, el primer bimestre del año acumuló un 5,9%, mientras que marzo mostraría una aceleración explicada en gran parte por el rubro educación, que registró un incremento del 8,7% con el inicio del ciclo lectivo.

La publicación del dato oficial por parte del INDEC será clave para confirmar si se consolida este repunte inflacionario o si se mantiene la expectativa de desaceleración para los próximos meses.