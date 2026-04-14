“Tenemos abuela”: la frase de los ladrones tras robarle $10 millones a una jubilada

La víctima fue sorprendida en su kiosco y amenazada con un cuchillo.

Hoy 10:22

Una jubilada fue víctima de un robo en la ciudad de La Plata donde los delincuentes intentaron calmarla con una insólita frase.

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Todo ocurrió en la calle 14 entre 66 y 67, en pleno centro de la ciudad. La mujer, de 83 años, estaba sola contando la recaudación del kiosco que funciona en su propiedad cuando fue sorprendida por dos ladrones.

Los asaltantes iban vestidos con ropas oscuras y encapuchados. Si bien no estaban armados, utilizaron un cuchillo que agarraron de la cocina para amenazar a la jubilada.

El objetivo era claro: buscaban dólares y oro. Pero la mujer les dijo que no tenía nada de eso. La redujeron y la llevaron al interior de la casa, revisaron todo y cargaron en una bolsa el botín.

En total, se llevaron entre 9 y 10 millones de pesos en efectivo y sumaron alhajas, tarjetas bancarias y documentación personal de la víctima que encontraron en la requisa.

En un momento, intentaron calmarla con una macabra frase: “No te vamos a hacer nada, tenemos abuela”. Finalmente, la dejaron encerrada en el baño para poder escapar.

La mujer permaneció varios minutos atrapada hasta que pudo salir y pedir ayuda.