Alarma en Boca antes del Superclásico: Marchesín salió lesionado y dejó la cancha llorando ante Barcelona

El arquero sintió un fuerte dolor en su rodilla derecha, no pudo seguir y fue reemplazado a los 12 minutos. “Me rompí”, alcanzó a decir antes de salir.

Hoy 21:50

El partido de Boca ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores comenzó con una preocupación enorme: Agustín Marchesín se lesionó en su rodilla derecha y tuvo que abandonar el campo de juego entre lágrimas a los 12 minutos del primer tiempo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La jugada que encendió las alarmas se dio tras una salida del arquero a un costado del área para cortar un avance rival. Luego de regresar rápidamente a su posición, al intentar frenar su marcha para anticipar un centro, su rodilla derecha perdió estabilidad y sufrió una torsión evidente.

De inmediato, el experimentado arquero de 38 años cayó al piso y pidió asistencia médica. Las imágenes mostraron con claridad el gesto de dolor, mientras sus compañeros y el cuerpo técnico entendían que la situación era grave.

Antes de dejar la cancha, Marchesín fue contundente: “Me rompí”, les dijo a sus compañeros, en una frase que reflejó su preocupación. Incluso, ya en el suelo, se lo vio repetir el gesto señalándose la rodilla y advirtiendo sobre la gravedad de la lesión.

A pesar de intentar continuar, la molestia fue imposible de sostener y terminó siendo reemplazado por Leandro Brey, quien ingresó tras una rápida entrada en calor ordenada por Claudio Úbeda.

El contexto agrava aún más la situación: este era apenas el segundo partido de Marchesín tras recuperarse de un desgarro en el aductor, lesión que lo había marginado de encuentros clave. Había vuelto en tiempo récord para jugar ante Independiente y ahora sufre un nuevo inconveniente físico.

El arquero dejó el campo visiblemente afectado y entre lágrimas, consciente de que podría tratarse de una lesión importante. En las próximas horas será sometido a estudios médicos para determinar el grado de la lesión, aunque el panorama inicial no es alentador.

En Boca, la preocupación es total, tanto por la gravedad del cuadro como por la importancia de Marchesín en el equipo en plena competencia internacional y con el Superclásico ante River a la vista.