En plena tormenta, un cinematográfico operativo de emergencia permitió asistir a una joven en trabajo de parto

Bomberos y personal municipal lograron trasladarla bajo intensas lluvias. Dio a luz minutos después de llegar al hospital.

Hoy 07:53

Una joven residente del paraje La Salamanca fue asistida durante un operativo de emergencia en medio de condiciones climáticas adversas, luego de iniciar trabajo de parto durante la tarde-noche del día anterior. La situación se agravó debido al estado intransitable de los caminos rurales por las lluvias, lo que impedía su traslado por medios propios.

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Ante este escenario, se activó un operativo coordinado entre la ambulancia municipal y Bomberos Voluntarios, con el objetivo de llegar hasta la vivienda. Las condiciones del terreno, con barro y acumulación de agua, dificultaban el acceso de los vehículos sanitarios, por lo que fue necesario implementar un traslado alternativo.

La joven fue transportada en un tractor hasta la Ruta 7, único medio capaz de atravesar el camino en esas condiciones. En ese punto, el equipo de emergencias concretó el traslado en ambulancia hacia el hospital de Añatuya, mientras los bomberos aseguraban el paso y la circulación en medio del temporal.

Minutos después de su ingreso al centro de salud, la mujer dio a luz a una niña. Según el parte médico, tanto la madre como la recién nacida se encuentran en buen estado de salud y fuera de peligro.

Desde el equipo interviniente destacaron la rapidez y coordinación del operativo, que permitió resolver la situación sin complicaciones pese al contexto climático adverso.