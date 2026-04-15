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El intendente Nediani participó en el reclamo de intendentes por mayor federalismo

El jefe comunal de la ciudad de La Banda advirtió sobre la crítica situación de los municipios.

Hoy 10:44

El intendente de la ciudad de La Banda, Roger Nediani, participó junto a jefes comunales de todo el país en la firma de un documento dirigido al Presidente de la Nación y al Ministerio de Economía, en el que se solicita una mirada más federal sobre la realidad que atraviesan los gobiernos locales.

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En el escrito, los intendentes alertan sobre la compleja situación económica y social que afecta a más de 500 municipios en todo el país. Señalan que la realidad de las administraciones locales refleja el impacto directo de las condiciones macroeconómicas en la vida cotidiana, con una marcada caída de recursos, aumento de costos y retracción productiva, lo que configura un escenario de alta complejidad que requiere respuestas articuladas y una visión federal.

Posteriormente, Nediani participó de una reunión en la Federación Argentina de Municipios (FAM), donde se abordaron temas vinculados a la coparticipación, la disminución de la actividad económica y la falta de acompañamiento a las políticas de gestión de los gobiernos del interior.

El jefe comunal destacó que estos encuentros permiten planificar y coordinar acciones conjuntas entre municipios. Asimismo, remarcó que “diversas medidas del Gobierno nacional han impactado negativamente en las administraciones locales, entre ellas la eliminación del fondo compensador del transporte público, del fondo de incentivo docente y de los subsidios para la adquisición de medicamentos de lo cual hoy los gobiernos municipales nos hacemos cargo de estas situaciones”, afirmó Nediani.

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