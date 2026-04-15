El director de una escuela frustró un posible tiroteo al desarmar al atacante

Ocurrió en una secundaria de Oklahoma. Las autoridades señalaron que una respuesta inmediata por parte del responsable del colegio impidió un tiroteo.

Hoy 18:40

Un intento de ataque armado en Pauls Valley High School (Oklahoma) terminó siendo evitado el martes 7 de abril gracias a la intervención del director Kirk Moore, quien resultó herido de bala en una pierna luego de arremeter contra un exalumno armado dentro del edificio.

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Las imágenes de seguridad muestran cómo Moore reaccionó de inmediato al percatarse de la situación, abordando al atacante en un acto que, según las autoridades policiales citadas por NBC News y FOX 9, impidió que varios estudiantes y empleados fuesen atacados.

El sospechoso, identificado como Victor Lee Hawkins, de 20 años, fue detenido en el lugar sin lograr su objetivo de perpetrar un tiroteo masivo, un desenlace que las autoridades atribuyen directamente al accionar del director y su equipo.

En el último tercio del informe policial, al que accedió NBC News, figura que Hawkins permanece en custodia en el Centro de Detención del Condado de Garvin bajo una fianza de USD 1 millón. El expediente judicial especifica que Hawkins enfrenta cargos por disparar con intención de matar, apuntar un arma de forma delictiva y portar un arma en una reunión pública. De acuerdo con los registros, su audiencia preliminar quedó programada para el 8 de mayo.

Medios regionales como FOX 9 y ABC 8, revelaron detalles adicionales sobre el incidente y sus secuelas. El ataque ocurrió a las 14:21 horas en una localidad de unos 6.000 habitantes, situada 97 kilómetros al sur de Oklahoma City.

Las grabaciones difundidas muestran a Kirk Moore saliendo al encuentro de Victor Hawkins, quien entró al vestíbulo empuñando dos pistolas semiautomáticas presuntamente tomadas sin autorización a su padre.

De acuerdo con el acta de arresto obtenida por NBC News, el sospechoso primero ordenó a quienes se encontraban en el lugar que se tiraran al suelo, intentó disparar contra un estudiante sin éxito por un desperfecto técnico y, tras solucionar la falla, efectuó más disparos sin alcanzar a ningún menor. Fue entonces cuando Moore irrumpió y logró reducirlo, asistido por un subdirector.

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La declaración obtenida por NBC News indicó que Hawkins expresó a los investigadores su intención de replicar la masacre de Columbine de 1999, afirmando que guardaba resentimiento contra el director.

El jefe de la policía local, Don May, detalló que “no tiene dudas” de que la actuación de Moore salvó vidas ese día. “No me sorprenden sus acciones, pero son impresionantes; no hay duda de que salvó vidas al actuar como lo hizo”, insistió el jefe policial tras visualizar las imágenes de seguridad.

Kirk Moore atribuyó su reacción a la preparación recibida y a la comunidad escolar

En una declaración difundida el viernes por la tarde y recogida por ABC 8, Moore afirmó: “Estoy agradecido por el enorme apoyo que he recibido estos días. La razón por la que hoy sigo saludable y en recuperación es ese apoyo. Como muchos educadores, nos preparamos para estas situaciones a través de la formación y el análisis constante de amenazas. Estoy agradecido de que mis reflejos, la capacitación, y la voluntad de Dios se hayan combinado ese martes”.

Moore permanece hospitalizado y, según su mensaje, prevé reincorporarse apenas las secuelas físicas lo permitan.

El portavoz de la Oficina Estatal de Investigación de Oklahoma, Hunter McKee, enfatizó ante los medios que el director y el personal escolar intervinieron inmediatamente al advertir la amenaza, limitando con ello el potencial letal del ataque.

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, manifestó en la red social X que Moore “actuó con valentía para proteger la vida de los estudiantes” y agradeció también la acción rápida de la policía local.

Comunidad local y autoridades destacan la coordinación y prevención

Con el incidente resuelto, la policía dispuso el cierre preventivo del campus hasta asegurar la seguridad total y facilitar la reunificación familiar. El informe de ABC 8 resaltó la apreciación explícita del jefe policial, Don May, quien subrayó que “lo ocurrido tendrá un impacto duradero en todos nosotros” e instó a convertirlo en una oportunidad de fortalecimiento colectivo.

El expediente judicial, especifica que Hawkins confesó haber planeado matar a estudiantes, personal docente, al propio Moore y suicidarse. El armamento utilizado fue extraído de la vivienda de su padre sin consentimiento. Según FOX 9, ni estudiantes ni otras personas sufrieron lesiones, con Moore como único herido de consideración.

La defensa legal de Hawkins, consultada por NBC News, no emitió comentario inmediato tras la formulación de cargos y la fijación de fianza. La próxima comparecencia judicial, según la documentación aportada en la investigación, ocurrirá a principios del próximo mes.