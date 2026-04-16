El sector citrícola llegó a un acuerdo salarial y hay expectativa por la próxima cosecha

El reciente acuerdo salarial firmado entre UATRE y ACNOA en Tucumán garantiza mejoras significativas para los trabajadores de la cosecha de limón.

Hoy 01:05

En un importante acuerdo salarial firmado en la Casa de Gobierno, se estableció una mejora en las condiciones laborales para los trabajadores del sector citrícola de Tucumán. Este convenio fue resultado de las negociaciones entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA), bajo la supervisión del gobernador Osvaldo Jaldo.

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El proceso de negociación fue descrito por Germán Ferrari, delegado de UATRE, como una paritaria muy dura que se extendió más de lo esperado, pero finalmente se alcanzó un acuerdo que permite dar inicio a la cosecha de limón en un contexto económico desafiante.

Ferrari destacó que el acuerdo resultó en un incremento salarial del 34,3%, además de la celebración del Día del Trabajador del Limón, que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto, un logro que los trabajadores habían estado solicitando durante dos años.

Este nuevo día festivo se considera un adicional para los trabajadores, que recibirán un pago extra si no laboran ese día, y el doble si deciden trabajar. Este beneficio es parte de un esfuerzo mayor por mejorar las condiciones laborales en el sector.

El jornal de los trabajadores pasará de $30.000 a $40.300 por temporada, y el pago por cada maleta cosechada incrementará de $967 a $1300. Estas mejoras son fundamentales para asegurar que los trabajadores reciban una compensación adecuada por su esfuerzo en la zafra.

Además, se implementará una cláusula de revisión vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de INDEC, que permitirá reevaluar los salarios en función de la inflación. Si en los próximos meses se superan las proyecciones, las partes se reunirán nuevamente para revisar el acuerdo.