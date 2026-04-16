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Las cuatro bajas de Boca para el Superclásico ante River

El Xeneize visita el Monumental con casi todo su equipo a disposición, pero tendrá ausencias importantes por lesión.

Hoy 10:25

Tras la goleada frente a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, Boca Juniors ya pone la cabeza en el Superclásico del domingo ante River Plate en el Estadio Monumental, un duelo que puede marcar un antes y un después en su temporada.

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El equipo de Claudio Úbeda llegará con la base titular en buenas condiciones, aunque tendrá cuatro bajas confirmadas que siguen en recuperación y están lejos de recibir el alta médica.

La ausencia más sensible es la de Agustín Marchesín, quien sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha ante Barcelona y quedó descartado por varios meses. Su lugar será ocupado por Leandro Brey, que tendrá su primer Superclásico, mientras que Javier García estará como alternativa en el banco.

Otra baja de peso es la de Rodrigo Battaglia, quien se recupera de la rotura del tendón de Aquiles sufrida en la pretemporada. Su regreso está previsto recién para junio, por lo que seguirá afuera en este tramo clave.

También continúa en la enfermería Carlos Palacios, operado en marzo por una sinovitis en la rodilla derecha. Si bien podría volver en mayo, su ausencia fue bien cubierta por la aparición de Tomás Aranda en el primer equipo.

El último nombre es el de Edinson Cavani, quien se recupera de una hernia de disco que lo marginó durante buena parte de la temporada. En su lugar, el buen presente de Adam Bareiro hizo que su ausencia pase más desapercibida.

De esta manera, Boca llegará al Superclásico con la mayoría de sus titulares disponibles y en buen nivel, apoyado en un plantel que ha sabido responder con la rotación y que buscará sostener el envión en el duelo más esperado del fútbol argentino.

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