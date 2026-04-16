“Vamos a pedir dos años de prisión preventiva”, anticipó la querella en el caso Corti

Gabriel Coronel Chalfón, abogado querellante, sostuvo que solicitarán el plazo máximo previsto por ley, mientras el imputado ya cumple una preventiva de cuatro meses dictada por la Justicia.

Hoy 15:26

La causa contra Sebastián Corti continúa sumando capítulos judiciales tras la reciente audiencia en la que se dictó su prisión preventiva por cuatro meses, mientras que la querella ya anticipó que buscará extender ese plazo al máximo permitido por la ley.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El abogado querellante, Gabriel Coronel Chalfón, confirmó en diálogo con Diario Panorama que solicitarán que el imputado permanezca detenido por dos años. “Para nosotros la prisión preventiva va a ser por el plazo de ley, es decir, por dos años”, afirmó.

La medida inicial fue dispuesta por la jueza interviniente, quien resolvió mantener a Corti privado de la libertad mientras avanza la investigación en su contra.

Durante la audiencia, la defensa del imputado solicitó la modificación de las condiciones de detención, incluyendo el otorgamiento de prisión domiciliaria. Sin embargo, según indicó el querellante, no lograron acreditar los argumentos necesarios. “No han aportado nada, no han podido comprobar nada”, sostuvo.

En cuanto al avance de la causa, Coronel Chalfón remarcó la magnitud del expediente. “Estamos hablando de ocho víctimas y siete denuncias”, precisó, y cuestionó la estrategia de la defensa al intentar desacreditar los testimonios.

Además, advirtió sobre la gravedad de la situación de algunas denunciantes. “Una de las víctimas se ha intentado suicidar, ha puesto en peligro su vida”, reveló, al referirse al impacto que habrían tenido los hechos denunciados.

El letrado también recordó que Corti cuenta con antecedentes judiciales. “Tiene una condena de ocho meses”, señaló, y explicó que se solicitó que esa pena sea de cumplimiento efectivo.

En ese contexto, la querella insistirá en que el imputado continúe detenido mientras se desarrolla el proceso judicial. Según indicó, el objetivo es que durante el plazo de los cuatro meses el Ministerio Público Fiscal avance con la elevación a juicio.