La historia de la bruja de Wall Street y su inusual estilo de vida

Hetty Green, conocida como la bruja de Wall Street, es un ícono del mundo financiero que, a pesar de amasar una fortuna millonaria, optó por un estilo de vida austero y sencillo.

Hoy 07:01

La figura de Hetty Green, apodada la bruja de Wall Street, se ha convertido en una de las narrativas más fascinantes del ámbito financiero. Nacida en 1834 en Massachusetts, Hetty provenía de una familia con una sólida trayectoria en negocios, lo que le permitió desde temprana edad familiarizarse con el manejo del dinero y la lectura de informes financieros.

Con el tiempo, la bruja de Wall Street comenzó a realizar inversiones en bienes raíces, ferrocarriles y préstamos. Su estrategia consistía en aprovechar las crisis para adquirir activos, manteniéndolos a largo plazo. Esta disciplina financiera la llevó a construir una notable fortuna en un entorno predominantemente masculino.

A pesar de su éxito en el mundo de las finanzas, su estilo de vida contrastaba marcadamente con el de otros millonarios. La bruja de Wall Street optaba por evitar gastos que consideraba innecesarios, utilizando la misma ropa durante años y eligiendo alojamientos económicos a pesar de su capacidad para costear un estilo de vida más lujoso.

Este enfoque austero despertó la curiosidad de quienes la rodeaban. Mientras acumulaba una enorme fortuna, su estilo de vida modesto se convirtió en una característica distintiva de su imagen pública.

La manera en que la bruja de Wall Street gestionaba su dinero se basaba en un principio sencillo: cada gasto debía ser justificado. Esta mentalidad la llevó a priorizar la acumulación de riqueza en lugar del consumo inmediato.

Su disciplina también se reflejaba en su forma de invertir. Hetty analizaba minuciosamente las oportunidades, actuaba en momentos críticos y evitaba decisiones impulsivas, lo que le permitió mantenerse en la cúspide del mundo financiero durante años.

La fortuna de Hetty Green superó los 100 millones de dólares, una suma que en la actualidad equivaldría a miles de millones. Sin embargo, su estilo de vida austero nunca se vio alterado por el nivel de riqueza que había alcanzado.

A pesar de su fallecimiento en 1916, la historia de la bruja de Wall Street sigue siendo relevante hoy en día, mostrando que la acumulación de riqueza no siempre implica lujos. En su caso, el dinero fue más una herramienta de control que de disfrute, un contraste que mantiene viva su historia más de un siglo después.