Termas de Río Hondo se prepara para un clima variable: pronóstico para este viernes 17 de abril

Hoy, los termenses disfrutarán de un clima parcialmente nublado con temperaturas agradables. Sin embargo, el fin de semana traerá algunas lluvias moderadas.

Hoy 08:02

En Termas de Río Hondo, hoy se registra un clima parcialmente nublado con temperaturas que alcanzan los 18 °C. Los termenses pueden esperar un día agradable, aunque la sensación térmica se mantiene en los mismos niveles, lo que sugiere una atmósfera templada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La humedad en la región es notable, alcanzando un 94%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado en comparación con días más secos. Un viento suave de 7.6 km/h proveniente del este-noreste contribuye a la sensación general del clima.

Para hoy, se espera que las temperaturas oscilen entre 19.2 °C de mínima y 26.9 °C de máxima. Este rango sugiere un día cálido que podría invitar a los termenses a disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al pronóstico, el día de mañana, sábado 18 de abril, se mantendrá un clima similar, con mínimas de 19.1 °C y máximas que podrían llegar a 27.9 °C. Esto se presenta como una oportunidad para disfrutar del fin de semana con temperaturas agradables.

Sin embargo, el domingo 19 de abril traerá un cambio en el clima, con lluvias moderadas a intervalos. Las temperaturas mínimas se estiman en 19.9 °C y máximas de 25 °C, lo que podría afectar los planes al aire libre de los termenses.

