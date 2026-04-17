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En vivo: Unión necesita ganarle a Newells en Santa Fe para mantenerse en zona de playoffs

El Tatengue busca hacerse fuerte en casa para seguir en zona de clasificación, mientras que la Lepra necesita puntos para escapar del fondo.

Hoy 19:59

Unión de Santa Fe recibirá a Newell's Old Boys este viernes desde las 20.30 en el estadio 15 de Abril, en el inicio de la fecha 15 del Torneo Apertura. El conjunto santafesino llega con la obligación de ganar para seguir prendido en la pelea por los playoffs, mientras que los rosarinos buscan sumar puntos para salir de la zona baja de la tabla.

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