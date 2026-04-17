Identificaron a los alumnos involucrados en las amenazas en una escuela de El Charco y aplicaron sanciones

Cuatro adolescentes habrían estado involucrados, según informaron fuentes polilciales.

Hoy 21:13

Se registraron avances en la investigación por las amenazas detectadas en el Colegio Secundario Segundo Mariano Ávila, de la localidad de El Charco, departamento Jiménez.

De acuerdo con fuentes policiales, por disposición del fiscal de turno, Dr. Emanuel Sabater, personal de la Comisaría Comunitaria N° 58 de El Charco procedió a la identificación de cuatro adolescentes, de entre 13 y 14 años, quienes habrían estado involucrados en la realización de escritos intimidatorios dentro del establecimiento educativo.

El procedimiento se llevó a cabo en presencia de sus progenitores, en el marco de una información sumaria judicial iniciada tras el hallazgo de mensajes en los sanitarios del colegio, en los que se hacía alusión a un supuesto tiroteo.

Según se informó, uno de los estudiantes fue señalado como autor del escrito, mientras que los restantes habrían tenido participación en el hecho.

Desde la institución educativa indicaron que se mantuvieron reuniones con padres y que se adoptaron medidas disciplinarias. Entre ellas, se dispuso la aplicación de 20 días de amonestación al alumno identificado como autor de las inscripciones.

Asimismo, se resolvió que, de manera preventiva, los alumnos concurran al establecimiento sin mochilas, únicamente con carpeta y cartuchera, además de implementar encuentros con docentes y familias para abordar la problemática.

En tanto, se solicitó y dispuso la presencia policial preventiva durante los horarios de ingreso y egreso, medida que es llevada adelante por personal policial en el establecimiento.

La causa continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, Dr. Emanuel Sabater, mientras avanzan las actuaciones correspondientes.