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Unión Santiago y Mitre no se sacaron diferencias en el barrio Chino

El Tricolor y el Aurinegro empataron sin goles en el arranque de la segunda fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña.

Hoy 20:18
Mitre Liga Santiagueña

Unión Santiago y Mitre empataron 0-0 esta tarde en el estadio “Roberto Tito Molinari”, en uno de los encuentros que abrió la segunda fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

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El partido tuvo un desarrollo parejo, aunque estuvo marcado por las expulsiones en el primer tiempo que condicionaron el juego. Jeremías Rosales en Unión Santiago y Ángel Storniolo en Mitre vieron la tarjeta roja, dejando a ambos equipos con diez jugadores durante gran parte del encuentro.

Para el Aurinegro, el resultado significó su segundo empate consecutivo, ya que en el debut también había igualado 0-0 ante Estudiantes. En tanto, el Tricolor sumó su primer punto en el certamen, luego de haber quedado libre en la jornada inicial.

En la próxima fecha, Unión Santiago visitará a Güemes, mientras que Mitre tendrá fecha libre.

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