Newells confirmó su levantada con otro triunfazo ante Unión en Santa Fe

La Lepra se hizo fuerte en los minutos finales, sostuvo la diferencia a pesar de los intentos ofensivos del Tatengue y se impuso por 3-2.

Hoy 22:52

Newell’s ratificó su levantada en el Torneo Apertura y venció 3-2 a Unión en el arranque de la fecha 15, en un encuentro cambiante que se definió en los últimos minutos.

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El conjunto local golpeó primero y muy rápido: Marcelo Estigarribia marcó el 1-0 prácticamente desde el vestuario, sorprendiendo a la defensa rival. Sin embargo, la reacción de la Lepra no tardó en llegar y logró la igualdad con un gol en contra de Matías Mansilla, tras una intervención del VAR.

Con el envión del empate, el equipo dirigido por Frank Darío Kudelka tomó el control del juego y dio vuelta el resultado con los tantos de Jerónimo Russo a los 38 minutos e Ignacio Ramírez a los 76, que parecían encaminar una victoria sin sobresaltos.

Pero el cierre tuvo suspenso. A falta de tres minutos para el final, Lucas Menossi descontó para Unión y le puso dramatismo al desenlace, aunque no le alcanzó para evitar la caída.

Con este resultado, Newell’s consiguió su segunda victoria consecutiva como visitante (tercera en los últimos cuatro partidos) y se ubica en el puesto 13 de la Zona A con 13 puntos.

Por su parte, el equipo de Leonardo Madelón sufrió su quinta derrota en el torneo, aunque se mantiene en zona expectante: marcha sexto con 19 unidades.