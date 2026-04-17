En Avellaneda, Independiente recibe a Defensa y Justicia en un partido clave por los playoffs

El Rojo y el Halcón están separados por un punto y protagonizarán un cruce determinante pensando en la clasificación.

Hoy 06:03

Independiente recibirá a Defensa y Justicia este sábado desde las 19.30 en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. Con ambos equipos en zona de pelea, el partido aparece como clave para los playoffs.

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El Rojo llega en un buen momento. Tras el triunfazo en el clásico de Avellaneda, igualó ante Boca Juniors en La Bombonera y alcanzó los 18 puntos, ubicándose en zona de clasificación. Desde el club, incluso, hubo quejas arbitrales: “Fuimos perjudicados”, expresó el presidente Néstor Grindetti.

En lo futbolístico, el entrenador Gustavo Quinteros recibió una buena noticia: Kevin Lomónaco se recuperó de una contractura y estará disponible para un encuentro clave en la lucha por mantenerse entre los ocho mejores.

Por su parte, el presente de Defensa genera algunas dudas. El equipo de Julio Vaccari viene de dos derrotas consecutivas, aunque se mantiene con 19 puntos y en el séptimo lugar, todavía dentro de los puestos de clasificación.

Sin embargo, el Halcón sabe que no puede relajarse: una caída en Avellaneda podría dejarlo fuera de la zona de playoffs, en un cierre de fase regular cada vez más apretado.

Con este panorama, Independiente intentará dar el salto en la tabla, mientras que Defensa buscará sostenerse entre los clasificados en un partido que promete intensidad y mucho en juego.

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