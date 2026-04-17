La intendente Fuentes y el Círculo Odontológico Santiagueño lanzaron el programa de salud bucal infantil

La iniciativa será implementada en los jardines de infantes de la Capital.

Hoy 19:22

En el Jardín N° 27 "Papa Francisco", la intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, encabezó el lanzamiento del Programa de Salud Bucal Infantil "Sonrisas sanas, niños felices", en articulación con el Círculo Odontológico Santiagueño, que estuvo representado por su vicepresidente, Ignacio Catella.

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La iniciativa, que será implementada en todos los jardines de infantes municipales, busca promover hábitos de higiene oral y prevención desde la primera infancia, a través de talleres educativos, entregas de kits de higiene bucal y actividades lúdicas para fomentar el cuidado diario de la salud oral. La capacitación a docentes sobre prevención en salud bucal estará a cargo de Silvia Rodríguez.

El acto contó con la presencia de funcionarios municipales, autoridades del Círculo Odontológico Santiagueño, profesionales de la salud y docentes, alumnos y padres de la comunidad educativa del barrio Saint Germés.

"La articulación del Estado con las instituciones sociales es fundamental para alcanzar el objetivo común de cuidar la salud de nuestros niños, garantizando los derechos de los más de 4.000 alumnos que asisten a los jardines de infantes municipales", indicó la jefa comunal.

"Agradezco y valoro la vocación de nuestros docentes que se comprometen con brindar una mejor calidad de vida a sus alumnos, entendiendo que los cambios verdaderos solo se consolidan con la participación activa de las familias y de toda la comunidad", señaló.

Por su parte, Catella afirmó que "invertir en la salud de los niños es muy importante para favorecer su higiene bucodental, asesorando a los docentes para que inculquen a los más chicos hábitos de cuidado permanentes que puedan replicar en sus hogares junto a sus familias".

En tanto, la directora del establecimiento educativo, Andrea Danna, resaltó la importancia "de impulsar una educación que acompañe el desarrollo integral de la salud de los niños, enseñándoles a cuidarse y a asumir responsabilidades sobre su propio cuerpo, brindándoles herramientas que les quedarán para toda la vida".

En la oportunidad, la jefa comunal y las autoridades también recorrieron las instalaciones del nuevo establecimiento, que ha sido diseñado bajo criterios sustentables, incorporando energías renovables, sistemas de ahorro de agua y materiales de bajo impacto ambiental, apuntando a promover desde edades tempranas el cuidado del medio ambiente.