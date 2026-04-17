La Libertad Avanza en Santiago del Estero prorrogó el mandato de sus autoridades hasta marzo de 2027

Este viernes se llevó a cabo una asamblea donde se eligió autoridades.

Hoy 20:33

La dirigencia de La Libertad Avanza en Santiago del Estero llevó adelante una asamblea clave en las últimas horas, en la que se resolvió prorrogar el mandato de sus autoridades provinciales, cuyo vencimiento estaba previsto para el próximo 2 de septiembre.

El encuentro contó con la presencia de los dos tercios de los asambleístas, requisito indispensable para su validez, y la decisión fue adoptada por unanimidad. De esta manera, se extendió por seis meses la continuidad de la actual conducción partidaria.

Con esta resolución, la Comisión Directiva que encabeza Tomás Figueroa al frente del espacio libertario en la provincia continuará en funciones hasta marzo de 2027, en un contexto político donde el partido busca consolidar su estructura y presencia territorial en Santiago del Estero.