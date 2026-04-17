Piden reactivar el juicio contra Pity Álvarez por el crimen de un vecino en Villa Lugano

La fiscalía sostiene que el músico está en condiciones de enfrentar el proceso oral, tras una mejoría en su salud mental acreditada por peritajes recientes.

Hoy 20:48

El proceso judicial contra Cristian "Pity" Álvarez podría retomar su curso. La fiscalía solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 que deje sin efecto la suspensión del juicio por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, al considerar que el imputado ya está en condiciones de afrontar las audiencias.

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El pedido fue presentado por los fiscales Sandro Abraldes y Micaela Sagretti, quienes argumentaron que la situación de incapacidad que había frenado el proceso quedó superada. Según señalaron, los últimos informes médicos evidencian una evolución favorable en la salud mental del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.

En su dictamen, el Ministerio Público Fiscal remarcó que tanto el derecho de la familia de la víctima a obtener justicia como el interés social en el avance de la causa hacen necesario fijar una fecha para el juicio oral. Además, sostuvieron que Álvarez comprende las imputaciones en su contra y puede ejercer su defensa, pese a continuar bajo tratamiento.

El hecho que se investiga ocurrió en la madrugada del 12 de julio de 2018, frente a la Torre 12 del barrio Samoré, en Villa Lugano. De acuerdo con la acusación, el músico habría disparado en cuatro oportunidades contra Díaz tras una discusión. Luego se deshizo del arma y se dio a la fuga, aunque horas más tarde se entregó a la policía.

Ahora, será el tribunal el que deberá analizar los nuevos informes periciales para determinar si el imputado está en condiciones de sentarse nuevamente en el banquillo de los acusados. En paralelo, la querella que representa a la familia de la víctima insiste en que el caso avance hacia una resolución definitiva.