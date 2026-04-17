Vélez de San Ramón festejó en el descuento ante Instituto Santiago y es líder

El Fortín se impuso por 3-2 en un partidazo y logró su segundo triunfo consecutivo en el Torneo Anual.

Hoy 20:02

Vélez de San Ramón se quedó con un triunfazo por 3-2 ante Instituto Santiago en el arranque de la segunda fecha de la Zona Banda del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol y se subió a la cima de la tabla.

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El encuentro se disputó en San Ramón, donde Instituto Santiago hizo de local.

El Fortín abrió el marcador temprano con el tanto de Jesús Denett a los 7 minutos del primer tiempo, pero Instituto logró igualar sobre el cierre de la etapa inicial gracias a Walter Olivera a los 45.

En el complemento, Vélez volvió a ponerse en ventaja con el gol de Franco Rossi a los 17 minutos, aunque el conjunto de San Marcos reaccionó y llegó nuevamente al empate a los 38, a través de Rodrigo Pavón.

Cuando parecía que el partido se encaminaba al empate, apareció Rodrigo Lescano a los 49 minutos del segundo tiempo para sellar el 3-2 definitivo y desatar el festejo del conjunto velezano.

Con este resultado, Vélez de San Ramón sumó su segunda victoria consecutiva y quedó como líder de la Zona Banda, mientras que Instituto Santiago tuvo un arranque complicado, ya que venía de quedar libre en la primera fecha.

En la próxima jornada, Instituto visitará a Central Argentino, mientras que Vélez tendrá fecha libre.