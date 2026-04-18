River prepara un recibimiento histórico: 40 toneladas de papel para el Superclásico

En River Plate ya se vive el Superclásico mucho antes del pitazo inicial. De cara al duelo del domingo a las 17 frente a Boca Juniors, el club de Núñez prepara un recibimiento impactante que promete quedar en la historia reciente del estadio Monumental.

La organización está en manos de la Subcomisión del Hincha, que desde hace varios días trabaja en los detalles para generar un marco imponente. Según trascendió, ya acumularon más de 40 toneladas de papel, que serán protagonistas de una lluvia blanca al momento de la salida del equipo al campo de juego.

La intención es recrear postales de otras épocas, con una escenografía que remita a los grandes recibimientos históricos. Entre ellos, aparece como referencia la recordada final de la Copa Libertadores 1996, uno de los momentos más icónicos en la memoria de los hinchas millonarios.

Además del papel, no se descartan otras sorpresas. Como suele ocurrir en este tipo de eventos, podrían sumarse banderas gigantes, tirantes desde las tribunas altas, mosaicos y banderas de palo, elementos que ya han sido protagonistas en grandes noches del Monumental.

Más allá de lo futbolístico, River apuesta a jugar su propio partido desde las tribunas, con un recibimiento que acompañe al equipo y transforme el estadio en una verdadera caldera para el Superclásico.