“La lealtad no es negociable”: el mensaje de Mitre para sus hinchas de cara al partido ante Ferro

El club aurinegro realizó un recordatorio para sus simpatizantes en la previa del choque de este domingo por la Primera Nacional.
El Club Atlético Mitre se prepara para un duelo clave. Este domingo desde las 15, el Aurinegro recibirá a Ferro Carril Oeste por la fecha 10 de la Zona A de la Primera Nacional, con la misión de volver al triunfo ante su gente.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El equipo santiagueño viene de empatar frente a Central Norte de Salta y necesita sumar de a tres para recuperar terreno en la tabla.
En la previa del encuentro, el club del barrio 8 de Abril repitió un mensaje a sus hinchas a través de las redes sociales. “La verdadera pertenencia se refleja en una sola camiseta, la lealtad no es negociable”, expresaron desde la institución.
Esto obedece a una medida concreta: queda prohibido el ingreso al estadio con indumentaria de otros clubes, en un claro llamado a reforzar la identidad aurinegra en las tribunas.
De esta manera, Mitre no solo se juega puntos importantes dentro del campo, sino que también apuesta a generar un fuerte respaldo desde las tribunas en un partido que puede marcar un punto de inflexión en su campaña.