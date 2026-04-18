“Nos vamos a confiar...”: la predicción del tarotista de River para el Superclásico

El usuario CAN Tarot, reconocido por predecir los resultados del Millonario, tiró las cartas en la previa del duelo ante Boca y dio un pronóstico para el partido del domingo.

Hoy 16:32

En la previa de cada Superclásico, no solo hablan los jugadores y entrenadores. También aparecen pronósticos de todo tipo. Y esta vez, el tarot volvió a meterse en la escena con una predicción que ya genera debate entre los hinchas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A horas del duelo entre River Plate y Boca Juniors en el Monumental por el Torneo Apertura, un reconocido tarotista identificado en redes como CAN Tarot (@navarreta16) dio su visión sobre lo que puede ocurrir en el partido más convocante del fútbol argentino.

“Nos vamos a confiar y llegará el empate”, lanzó como advertencia tras analizar las cartas, generando incertidumbre entre los fanáticos del Millonario.

Según explicó, una de las cartas clave fue “La Torre”, a la que interpretó como un posible momento de quiebre en el partido. “La torre literal es la caída de la bestia o una explosión. Acá entran mis dudas”, escribió en su análisis.

De todos modos, aclaró que se trata de una situación dentro del desarrollo del juego y no del resultado final. En ese sentido, dejó un mensaje optimista para River: “Tiene mucho para ganar este clásico”.

El resultado que predice

A la hora de jugarse por un marcador, el tarotista fue más allá y se inclinó por una victoria del Millonario: 2-1 sobre Boca, aunque no sin sufrimiento.

Incluso, se animó a señalar posibles protagonistas. “Gol de J.F o J.F y Driussi serán los diferentes”, anticipó, dejando abierta la incógnita sobre a quién se refiere con esas iniciales.

Si bien podría tratarse de Juanfer Quintero, el análisis fue realizado antes de la lesión del colombiano. Sin embargo, también podría apuntar a Joaquín Freitas, el joven delantero que espera su oportunidad.

Con este escenario, la predicción suma un condimento más a un Superclásico que, como siempre, promete emociones, polémicas… y ahora también, algo de mística.