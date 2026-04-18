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“Con la Argentina no se juega”: Coti Romero habló tras su expulsión del reality

La influencer se refirió a su salida de “La cárcel de los gemelos”, pero no dio detalles del conflicto.

Hoy 18:31

Coti Romero fue expulsada del reality español La cárcel de los gemelos tras protagonizar un altercado con su compañera Palace, que derivó en agresión física.

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La situación no solo puso el foco en su salida, sino que también abrió un debate entre los seguidores del programa y varios medios del país ibérico, quienes cuestionan el nivel de violencia que registra la convivencia en esta temporada.

Luego de abandonar el ciclo, la correntina se expresó a través de su canal de difusión en Instagram y apoyó la actitud de varias de las actuales participantes, principalmente de Furia Scaglione, con quien compartió algunos días dentro del polémico reality.

En ese mismo descargo, dejó entrever que su participación tenía un trasfondo previo. “Yo me iba el domingo arreglado, pero no podía quedarme ni un día más. Nada más que eso. Los amo con todo mi corazón y gracias por bancar. Con la Argentina no se juega”, agregó, sin dar mayores detalles sobre lo ocurrido.

Hasta el momento, Coti no dio precisiones sobre el conflicto con Palace ni explicó qué motivó su violenta reacción dentro de la cárcel. Mientras tanto, el episodio sigue generando repercusión y alimenta las críticas al formato en redes sociales.

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