Policías reanimaron a una beba de 20 días que se había ahogado con leche durante

La recién nacida estaba sin respiración cuando fue asistida por efectivos en barrio Villa 9 de Julio y trasladada de urgencia al Hospital Cura Brochero.

Hoy 09:33

Una beba de apenas 20 días fue reanimada por efectivos policiales en la ciudad de Córdoba luego de sufrir un episodio de ahogamiento por ingesta de leche. El hecho ocurrió durante la noche en barrio Villa 9 de Julio y la rápida intervención permitió estabilizarla antes de su ingreso al Hospital Cura Brochero.

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Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se inició tras un llamado a la central de comunicaciones que alertaba sobre una bebé que no respiraba. Tras el aviso, una dotación se dirigió al lugar indicado.

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Intervención en Villa 9 de Julio

Al llegar a la intersección de calles Piedra Labrada y Túpac Yupanqui, los efectivos observaron a una mujer que descendía de un vehículo con la beba en brazos. La niña se encontraba desvanecida y sin signos de respiración, en un cuadro de extrema urgencia.

Ante esa situación, los policías actuaron de inmediato para asistir a la menor y evitar consecuencias mayores.

Maniobras de reanimación durante el traslado

Los efectivos decidieron trasladar a la beba junto a su madre en el móvil policial hacia el Hospital Cura Brochero. Durante el trayecto, comenzaron a practicar maniobras de desobstrucción de las vías aéreas, compatibles con el procedimiento de Heimlich adaptado para lactantes.

De acuerdo a la información brindada por los oficiales, estas maniobras permitieron que la menor lograra recuperar la respiración antes de arribar al centro de salud. “El accionar fue inmediato y se logró reanimar a la beba en el traslado”, indicó el Comisario Hugo Agüero.

Diagnóstico y evolución

Una vez en el Hospital Cura Brochero, la beba fue atendida por profesionales de la salud, quienes confirmaron que había sufrido un episodio de ahogamiento por ingesta de leche.

Tras la evaluación inicial, la recién nacida quedó internada en observación para un seguimiento clínico más exhaustivo y descartar posibles complicaciones derivadas del cuadro.

Participación policial

El operativo fue llevado adelante por personal del Comando de Acción Preventiva (CAP), que actuó tras la alerta recibida por la central de emergencias. En ese marco, el comisario Agüero, jefe del CAP XXIV Bis, destacó la intervención del personal y la importancia de la capacitación en maniobras de primeros auxilios para este tipo de situaciones.

Importancia de la asistencia inmediata

Especialistas señalan que en casos de obstrucción de vías aéreas en lactantes, la intervención rápida es determinante para evitar consecuencias graves. Las maniobras adecuadas permiten restablecer la respiración en los primeros minutos, considerados críticos.

La beba permanece bajo control médico mientras continúa su evolución favorable tras el episodio ocurrido en la zona norte de la ciudad de Córdoba.