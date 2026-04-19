Productor agropecuario sufrió un millonario robo de herramientas

La denuncia fue radicada en la Comisaría 55 de Icaño. La inseguridad no da tregua en la zona rural del departamento Avellaneda.

Hoy 10:46

Delincuentes aprovecharon la soledad de un establecimiento para llevarse un botín millonario en herramientas y maquinaria esencial para el trabajo agrícola.

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En un audaz atraco que ha generado conmoción entre los vecinos de la zona rural, un productor de apellido Kositzky fue víctima de un robo "hormiga" a gran escala en su propiedad ubicada en el paraje La Costa. Los malvivientes ingresaron a la vivienda y, con una logística que hace suponer el uso de un vehículo de carga, procedieron a despojar al propietario de sus principales elementos de trabajo.

Según fuentes policiales, la denuncia detalla una lista extensa de bienes sustraídos que paralizan la actividad productiva del damnificado.

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Entre los objetos robados se encuentran: un grupo electrógeno, un motocompresor y una motobomba. También un cilindro hidráulico con mangueras y juegos de tubos. Ademas de tres garrafas, palas, picos y una gran cantidad de herramientas de mano.

"Se llevaron todo lo que con esfuerzo se consiguió para trabajar", comentan allegados a la zona, reflejando la vulnerabilidad que sienten los productores rurales ante este tipo de hechos.

Tras la denuncia radicada en la Comisaría 55 de Icaño, se dio aviso inmediato a la fiscalía de turno de la ciudad de Añatuya, desde donde se impartieron directivas precisas para esclarecer el caso.

En el lugar ya trabaja intensamente el personal del Departamento de Robo y Hurto, quienes realizan peritajes y relevamiento de testimonios en los campos vecinos para intentar dar con el rastro de los delincuentes y recuperar el valioso equipamiento antes de que sea comercializado en el "mercado negro".

La policía solicita a la comunidad que, ante la oferta de herramientas de dudosa procedencia (específicamente motores y cilindros hidráulicos), se realice la denuncia anónima inmediata.