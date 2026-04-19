Conmoción en el automovilismo tras la muerte de un piloto en Nürburgring: el mensaje de Max Verstappen

El piloto de Red Bull le dedicó unas palabras al finlandés Juha Miettinen, que murió tras el trágico accidente en Alemania.

Hoy 10:16

El mundo del automovilismo atraviesa horas de profunda conmoción tras confirmarse la muerte de Juha Miettinen, quien sufrió un fatal accidente durante una de las carreras clasificatorias de las 24 Horas de Nürburgring, en Alemania.

El siniestro ocurrió a los 25 minutos de iniciada la tanda, cuando un derrame de aceite sobre la pista provocó una situación incontrolable. Como consecuencia, siete vehículos se vieron involucrados en un impactante choque en el sector de Kesselchen, uno de los tramos más exigentes del circuito.

Según detallaron los organizadores, el incidente derivó en un caos total en la pista, especialmente en la curva de entrada a la Steilstrecke, donde los autos quedaron bloqueando el paso. La dirección de carrera decidió suspender inmediatamente la prueba, mientras equipos médicos y ambulancias acudían de urgencia.

A pesar de la rápida intervención, Miettinen no logró sobrevivir. Fue trasladado al centro médico del circuito, donde falleció tras los intentos de reanimación.

La organización del evento confirmó la noticia mediante un comunicado oficial: “La primera carrera de las ADAC 24h Nürburgring Qualifiers se ha visto ensombrecida por un trágico incidente en el que ha fallecido un piloto. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, no se pudo salvar la vida de Juha Miettinen”.

EL MENSAJE DE VERSTAPPEN

Uno de los mensajes más resonantes fue el de Max Verstappen, actual piloto de Fórmula 1, quien expresó su dolor en redes sociales:

“Conmocionado por lo que pasó hoy. El automovilismo es algo que todos amamos, pero en momentos como este nos recuerda lo peligroso que puede ser. Envío mis más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de Juha”.

QUIÉN ERA JUHA MIETTINEN

Miettinen era un piloto con amplia experiencia en competencias de resistencia y categorías de turismo en Europa. Habitual participante en pruebas de larga duración, se destacaba especialmente en el desafiante circuito Nordschleife, conocido como el “Infierno Verde” por su dificultad y sus más de 20 kilómetros de extensión.

A lo largo de su carrera, integró distintos equipos privados dentro del automovilismo amateur y semiprofesional, donde se ganó el respeto de colegas y rivales. Su participación en estas clasificatorias representaba uno de los desafíos más importantes de su temporada.

La tragedia vuelve a poner en primer plano los riesgos del automovilismo, incluso en competencias altamente reguladas, y deja un profundo dolor en toda la comunidad del deporte motor.