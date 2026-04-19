Dramático vuelco en Ruta 6: un equipo de vóley friense sufrió un accidente camino a competir

Cinco personas viajaban en la camioneta. El conductor se habría descompensado y no hubo víctimas fatales.

Hoy 15:44

Un grave accidente de tránsito generó preocupación en la mañana de este domingo sobre la Ruta Provincial N° 6, donde un grupo de deportistas protagonizó un espectacular vuelco mientras se dirigía a una competencia.

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El hecho tuvo lugar en las primeras horas del día, a la altura del kilómetro 16. Por causas que se investigan, una camioneta en la que se trasladaban cinco integrantes de un equipo de vóley de la ciudad de Frías terminó fuera de la calzada y volcada sobre la banquina.

Según las primeras versiones, el conductor habría sufrido una descompensación al volante, lo que provocó que perdiera el dominio del rodado y desencadenara el siniestro.

A pesar de la violencia del impacto, no se registraron víctimas fatales. Los ocupantes lograron salir del vehículo y fueron asistidos minutos más tarde por personal de emergencias, que acudió rápidamente al lugar.

Algunos de los involucrados fueron trasladados a un centro de salud para controles preventivos, mientras que otros no presentaban heridas de gravedad.

En el sitio trabajaron efectivos policiales y especialistas, quienes realizaron pericias para establecer con exactitud cómo se produjo el accidente.