La fiesta de Boca en el Monumental: "Un minuto de silencio para River que está..."

Entre titulares, suplentes y cuerpo técnico, se escuchó el clásico festejo apuntado al eterno rival, en una escena caliente en pleno Monumental.

Hoy 19:33

Leandro Paredes fue el gran protagonista del triunfo de Boca Juniors ante River Plate en el Monumental. El mediocampista convirtió el gol de penal que definió el Superclásico, pero además encabezó un festejo efusivo que no pasó desapercibido.

El volante de la Selección Argentina no solo fue clave dentro de la cancha, sino también fuera de ella. En el segundo tiempo debió salir por una molestia muscular, lo que lo dejó en el banco con hielo en la zona afectada. Sin embargo, el dolor quedó de lado cuando terminó el partido: apenas el árbitro marcó el final, Paredes salió rumbo al campo para sumarse a la celebración.

Con el triunfo consumado, el plantel de Boca armó una ronda en el césped y desató un festejo cargado de cánticos y euforia. Entre titulares, suplentes y cuerpo técnico, se escuchó el clásico “un minuto de silencio...”, apuntado al eterno rival, en una escena caliente en pleno Monumental.

Incluso, entre los que celebraron se pudo ver a Edinson Cavani, que acompañó al grupo en un momento que quedará marcado en la memoria xeneize. Para cerrar la noche, el propio Paredes sacó su celular y se tomó una selfie histórica junto a todo el plantel, con las tribunas rojiblancas de fondo.