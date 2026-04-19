Atlético se recuperó con una victoria ante Sportivo Fernández en Forres

El elenco de Cuellar se impuso por 2 a 1 en el marco de la segunda fecha de la Liga Santiagueña.

Hoy 17:11

Atlético Forres mostró carácter y se quedó con una gran victoria por 2 a 1 frente a Sportivo Fernández, en un partido que tuvo emoción hasta el último segundo. El local logró dar vuelta el resultado en el cierre y sumó sus primeros tres puntos tras la caída en el debut.

En el primer tiempo, la visita fue superior en el manejo de la pelota y generó las chances más claras. Con protagonismo de los hermanos Acuña y Carrizo, Sportivo avisó varias veces y encontró la ventaja a los 20 minutos gracias a Enzo Acuña, que puso el 1-0 parcial.

En el complemento, Atlético cambió la actitud y salió decidido a buscar el partido. Con más presión y volumen de juego, fue empujando a su rival contra su arco, aunque le costaba encontrar claridad en los metros finales.

La emoción llegó sobre el cierre: a los 45 minutos, Orellana convirtió de penal el 1-1, tras una desatención defensiva de la visita que le dio vida al Rojo.

Y cuando todo parecía encaminado al empate, apareció el golpe final. A los 49 minutos, Jhoan Juárez aprovechó una mala salida del arquero y, con el arco a su merced, marcó el 2-1 definitivo que desató la locura en Forres.

Se jugaron 10 minutos de adición, pero el resultado no se movió. Atlético Forres festejó un triunfo clave, mientras que Sportivo Fernández sigue sin poder sumar de a tres y comienza a mirar con preocupación su arranque en el torneo.

Programación – Fecha 2

Vélez de San Ramón 3-2 Instituto Santiago

Unión Santiago 0-0 Mitre

Central Argentino 3-0 Banfield

Defensores de Forres 1-3 Independiente de Fernández

Comercio 4-1 Yanda

Villa Unión 1-1 Sarmiento

Atlético Forres 2-1 Sportivo Fernández

Estudiantes 2-1 Güemes

Unión de Beltrán 1-3 Independiente de Beltrán

Info y foto: Más Deportes