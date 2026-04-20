La Policía Federal interrumpe Gran Hermano por notificación judicial

La reciente intervención de la Policía Federal en los estudios de Telefe ha sorprendido a los seguidores de Gran Hermano, ya que la participante La Maciel recibió una notificación judicial relacionada con una causa de explotación sexual.

Hoy 06:11

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) ha vuelto a ser el centro de atención por un suceso que alteró la dinámica usual del reality. Un operativo de la Policía Federal en los estudios de Martínez resultó en una notificación judicial que involucró a La Maciel, generando un ambiente de tensión e incertidumbre.

El incidente se originó fuera de cámara, cuando se conoció que efectivos policiales habían ingresado al canal. Según fuentes consultadas, este no fue un operativo de detención, sino una notificación formal relacionada con una causa por presunta explotación sexual, que ya contaría con denuncias previas. La situación causó conmoción tanto en la producción como en los trabajadores del canal, quienes manejaron el asunto con hermetismo durante varias horas.

La producción decidió gestionar la notificación a través del confesionario, el espacio donde los participantes mantienen conversaciones privadas con la voz de Gran Hermano. Este momento se convirtió en uno de los episodios más impactantes de la edición actual.

Durante la notificación, Gran Hermano saludó a La Maciel de manera seria, anunciándole que debía presentarse en el confesionario para firmar un documento judicial. Esta comunicación, acompañada de una música tensa, alteró el ambiente en la casa.

Al ingresar al confesionario, La Maciel firmó la documentación en presencia de abogados del canal. Tras su retorno, visiblemente afectada, se mostró abierta sobre sus sentimientos: “Me movió mucho la cabeza, mucho, porque sé de dónde viene”, expresó, señalando que la notificación estaba relacionada con un episodio de su pasado en el que actuó como denunciante.

La Maciel relató que su hermana, quien ha fallecido, había sufrido problemas laborales debido a que alguien le robaba dinero, lo que la llevó a presentar una denuncia que resultó en detenciones y allanamientos. Afirmó que, tras estos hechos, experimentó acoso en redes sociales que aún persiste.

La notificación no le generó preocupación por una posible responsabilidad penal, sino por el impacto emocional que tuvo recibirla en un ambiente cerrado. “No me movió por mí… yo siento que esto ya lo enfrenté y lo gané”, declaró, añadiendo su preocupación por su familia: “Siento que mi familia debe estar pasando mal”. La tensión aumentó en la casa y sus compañeros intentaron brindarle apoyo.

A pesar del drama, la producción confirmó que La Maciel permanecerá en el reality por el momento, ya que la notificación no conlleva medidas restrictivas inmediatas. Este tema será abordado en la próxima gala, lo que se espera que genere repercusiones tanto dentro como fuera de la casa.