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La Municipalidad de la Capital confirmó el cronograma semanal de fumigación barrio por barrio

Los operativos comenzarán este lunes e incluirán a los barrios Villa del Carmen, Néstor Kirchner (100, 450 y 744 viviendas), Sixto Palavecino (50 y 738 viviendas), Vinalar, Santa Lucía e Industria.

Hoy 12:10

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó los barrios en donde se trabajará esta semana con las fumigaciones preventivas en la continuidad de su cronograma anual preventivo.

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El lunes comenzará en los barrios Villa del Carmen, Néstor Kirchner (100,450 y 744 viviendas), Sixto Palavecino (50 y 738 viviendas), Vinalar, Santa Lucía, Industria.

El martes el turno de los barrios Siglo XX, (sector XIX), Siglo XXI (sector 750 vdas.), Saint Germés, Ejercito Argentino, América del Sur, Juan Diaz de Solís y Campo Contreras.

El miércoles se trabajará en los barrios Juramento, Sarmiento, Ramón Carrillo, Tradición, Primera Junta e Inmigrantes.

El jueves las tareas se localizarán en los barrios Congreso, Francisco de Aguirre, Sáenz Peña, Centenario, Rivadavia, Colon, Juan Ibarra y Jorge Newbery.

El viernes se realizarán las fumigaciones en los barrios Mariano Moreno (sus 9 ampliaciónes), Libertad, San Martín, Don Bosco, Bruno Volta y Mosconi.

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