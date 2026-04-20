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Enzo Fernández se recuperó de su molestia física y estará disponible para jugar con el Chelsea ante Brighton

El mediocampista argentino encendió las alarmas el fin de semana al salir por un calambre en la pierna izquierda.

Hoy 19:00

El entrenador de Chelsea, Liam Rosenior, llevó calma sobre la situación de Enzo Fernández en la previa del duelo de este martes ante Brighton & Hove Albion por la Premier League.

El mediocampista argentino había generado preocupación el último fin de semana, cuando debió salir con una molestia física en la derrota frente a Manchester United. Sin embargo, el DT despejó dudas en conferencia de prensa: “Enzo está perfectamente, está disponible. Por lo demás, no tenemos ninguna otra novedad. Todos están bien, a pesar del poco tiempo que ha pasado entre el partido del sábado y el de mañana”, afirmó.

Qué le pasó a Enzo Fernández

Tras cumplir una sanción de dos partidos, el ex River Plate volvió a la titularidad el sábado, pero sobre el cierre del encuentro sufrió un calambre que encendió las alarmas.

En una de las últimas jugadas, con el equipo volcado en ataque en busca del empate, Enzo intentó disputar una pelota aérea dentro del área, pero no logró conectar y, en ese esfuerzo, quedó tendido en el suelo con evidentes gestos de dolor en la pierna derecha.

El volante logró retirarse por sus propios medios, aunque solicitó el cambio al banco de suplentes, dejando la cancha con signos de molestia.

Finalmente, todo quedó en un susto y Fernández estará a disposición para el próximo compromiso, en un partido clave para el Chelsea en la Premier League.

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