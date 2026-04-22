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El emotivo reencuentro de Christina Koch con su perrita Sadie

La astronauta Christina Koch protagonizó un conmovedor reencuentro con su perrita Sadie tras su histórica misión Artemis II alrededor de la Luna, un momento que se ha vuelto viral en redes sociales.

Hoy 07:01

De la inmensidad del espacio al calor del hogar. La astronauta Christina Koch vivió uno de los momentos más conmovedores tras su regreso a la Tierra, después de participar en la misión Artemis II, que llevó a su tripulación a orbitar la Luna.

Más allá del logro científico, lo que realmente tocó el corazón de miles fue su reencuentro con Sadie, su perrita, quien la recibió con una emoción desbordante.

El video, difundido por la NASA, muestra cómo la mascota anticipa su llegada incluso antes de que se abra la puerta. Al verla, no puede contener la alegría: salta, corre y celebra como si el tiempo no hubiera pasado.

La escena, tan espontánea como poderosa, rápidamente se volvió viral en redes sociales, acumulando miles de reacciones y comentarios que destacan el vínculo incondicional entre humanos y animales.

“Sadie me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre ser un animal de apoyo emocional”, escribió Koch en su cuenta de Instagram, acompañando el video que conmovió a usuarios de todo el mundo.

Tras varios días a cientos de miles de kilómetros de la Tierra, la astronauta regresó con una misión cumplida… y con la certeza de que, a veces, los momentos más importantes no ocurren en el espacio, sino al volver a casa.

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