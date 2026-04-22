Gimnasia de La Plata y Acassuso se enfrentan por un lugar en octavos de la Copa Argentina

Se miden desde las 19 por los 16avos de final, en un duelo que promete emociones por el presente opuesto de ambos. El ganador se medirá ante quien se imponga en el cruce entre San Lorenzo y Riestra.

Hoy 08:48

Acassuso y Gimnasia se verán las caras este miércoles desde las 19 por los 16avos de final de la Copa Argentina, en un duelo que promete emociones por el presente opuesto de ambos. El equipo de la Primera Nacional intentará repetir la hazaña que logró en la ronda anterior, mientras que el conjunto platense buscará ratificar su buen momento y seguir avanzando. El ganador se medirá ante quien se imponga en el cruce entre San Lorenzo y Riestra.

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El Ssuso fue protagonista de uno de los grandes batacazos en los 32avos, cuando eliminó a Newell’s con un sólido 2-0 en Rafaela, gracias a los goles de Martín Schlotthauer y Nahuel Petillo. Sin embargo, el presente en el torneo de ascenso no es el mejor: acumula cuatro partidos sin ganar, con tres derrotas y un empate, y se ubica 12° con 10 puntos en la Zona A, lo que genera dudas de cara a este compromiso.

Por el lado del Lobo, el panorama es completamente distinto. Tras la dura caída 0-3 ante Huracán que derivó en la salida de Fernando Zaniratto, el equipo reaccionó de la mano de Ariel Pereyra. Desde entonces, Gimnasia ganó los tres partidos que disputó, avanzó en la Copa Argentina y se metió en zona de clasificación en el Torneo Apertura. Actualmente está 8° con 20 puntos y depende de sí mismo para asegurar su lugar en los playoffs.

En cuanto a las formaciones, Acassuso saldría con César Atamañuk; Juan Ponce de León o Santiago Borges, Franco Cortés, Bruno Dordoni, Nicolás Stepanovich; Ramiro Reynoso, Nahuel Petillo, David De Stefano, Patricio Pérez; David Escalante y Martín Schlotthauer.

Por su parte, Gimnasia iría con Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Germán Conti, Enzo Martínez, Matías Melluso; Mateo Seoane, Lucas Castro, Ignacio Fernández; Juan José Pérez, Marcelo Torres y Franco Torres.