Con clásico incluido, así se jugará la tercera fecha de la Liga Santiagueña de Fútbol

El duelo bandeño entre Agua y Energía y Villa Unión sobresale en una jornada que se disputará entre domingo y lunes.
La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó la programación de la tercera fecha del Torneo Anual de Primera División, que se jugará entre el domingo 26 y el lunes 27, con actividad en distintos escenarios y varios cruces atractivos.
DOMINGO 26
- Predio Sintético de El Zanjón: Central Córdoba vs. Comercio. Reserva 14.00 | Primera 16.00. A puertas cerradas.
- Cancha de Estudiantes: Estudiantes vs. Yanda FC. Reserva 14.00 | Primera 16.00. Público local.
- Cancha de Agua y Energía: Agua y Energía vs. Villa Unión. Reserva 14.00 | Primera 16.00. Público local.
- Cancha de Independiente de Beltrán: Independiente de Beltrán vs. Defensores de Forres. Reserva 14.00 | Primera 16.00. Público local.
- Cancha de Sportivo Fernández: Sportivo Fernández vs. Unión de Beltrán. Reserva 14.00 | Primera 16.00. Público local.
- Cancha de Independiente de Fernández: Independiente (F) vs. Atlético Forres. Reserva 14.00 | Primera 16.00. Público local.
- Cancha de Central Argentino: Central Argentino vs. Instituto Deportivo Santiago. Reserva 14.30 | Primera 16.30. Público local.
LUNES 27
- Cancha de Club Atlético Güemes: Güemes vs. Unión Santiago. Reserva 14.00 | Primera 16.00. A puertas cerradas.
- Cancha de Sarmiento: Sarmiento (LB) vs. Banfield. Reserva 14.30 | Primera 16.30. Público local.
Libres: Mitre (A) y Vélez de San Ramón (B).