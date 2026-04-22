Con clásico incluido, así se jugará la tercera fecha de la Liga Santiagueña de Fútbol

La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó la programación de la tercera fecha del Torneo Anual de Primera División, que se jugará entre el domingo 26 y el lunes 27, con actividad en distintos escenarios y varios cruces atractivos.

DOMINGO 26

Predio Sintético de El Zanjón: Central Córdoba vs. Comercio . Reserva 14.00 | Primera 16.00. A puertas cerradas.

. Reserva 14.00 | Primera 16.00. A puertas cerradas. Cancha de Estudiantes: Estudiantes vs. Yanda FC . Reserva 14.00 | Primera 16.00. Público local.

. Reserva 14.00 | Primera 16.00. Público local. Cancha de Agua y Energía: Agua y Energía vs. Villa Unión . Reserva 14.00 | Primera 16.00. Público local.

. Reserva 14.00 | Primera 16.00. Público local. Cancha de Independiente de Beltrán : Independiente de Beltrán vs. Defensores de Forres. Reserva 14.00 | Primera 16.00. Público local.

: Independiente de Beltrán vs. Defensores de Forres. Reserva 14.00 | Primera 16.00. Público local. Cancha de Sportivo Fernández: Sportivo Fernández vs. Unión de Beltrán . Reserva 14.00 | Primera 16.00. Público local.

. Reserva 14.00 | Primera 16.00. Público local. Cancha de Independiente de Fernández: Independiente (F) vs. Atlético Forres . Reserva 14.00 | Primera 16.00. Público local.

. Reserva 14.00 | Primera 16.00. Público local. Cancha de Central Argentino: Central Argentino vs. Instituto Deportivo Santiago. Reserva 14.30 | Primera 16.30. Público local.

LUNES 27

Cancha de Club Atlético Güemes : Güemes vs. Unión Santiago. Reserva 14.00 | Primera 16.00. A puertas cerradas.

: Güemes vs. Unión Santiago. Reserva 14.00 | Primera 16.00. A puertas cerradas. Cancha de Sarmiento: Sarmiento (LB) vs. Banfield. Reserva 14.30 | Primera 16.30. Público local.

Libres: Mitre (A) y Vélez de San Ramón (B).