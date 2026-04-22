Añatuya se prepara para una jornada lluviosa: pronóstico incierto para hoy Miércoles 22 de abril de 2026

Los añatuyenses enfrentarán un día marcado por la inestabilidad climática. Se anticipan lluvias moderadas y temperaturas frescas en la región.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya hoy se presenta nublado, con una temperatura actual de 14.2 °C, aunque la sensación térmica es un poco más baja, alcanzando los 13.7 °C. La humedad en la región es bastante alta, llegando al 92%, lo que contribuye a la sensación de frescura en el ambiente.

Para el día de hoy, se prevén lluvias moderadas a intervalos, lo que puede generar algunas complicaciones en las actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 14.1 °C como mínima y los 16.6 °C como máxima, manteniendo un clima fresco a lo largo de la jornada.

El pronóstico se mantiene similar para el día de mañana, cuando los añatuyenses experimentarán condiciones de lluvia moderada nuevamente. Las temperaturas mínimas y máximas se mantendrán en cifras similares, con un rango de 14.1 °C a 16.6 °C.

Sin embargo, para el viernes, el clima ofrecerá un respiro ya que se espera un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas comenzarán a elevarse, alcanzando una mínima de 14.2 °C y una máxima de 24.3 °C, lo que podría dar lugar a un clima más templado.

En resumen, los próximos días en Añatuya estarán marcados por la lluvia y temperaturas frescas. Hoy, 22 de abril de 2026, se anticipa lluvia moderada con una mínima de 14.1 °C y una máxima de 16.6 °C. El pronóstico para mañana es similar, mientras que el viernes se espera un cambio hacia un clima más templado.