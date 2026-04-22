Granados, sobre la reforma electoral: "Me gustaría saber en qué momento empieza a funcionar la ficha limpia"

El especialista se refirió a la actualidad política y económica durante su columna de este miércoles para Radio Panorama.

Hoy 08:22

Osvaldo Granados analizó la actualidad política y económica durante su columna de este miércoles en Radio Panorama, donde planteó dudas sobre la implementación de la llamada “ficha limpia” dentro del debate por la reforma electoral.

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En ese sentido, expresó: "¿Quién va a levantar la mano para ficha limpia? Me gustaría saber en qué momento empieza a funcionar la ficha limpia. Seguramente con una denuncia no, ¿será con sentencia firme? Va a ser bastante discutido", marcando interrogantes sobre los criterios que podrían aplicarse.

Por otra parte, también se refirió al escenario económico y las dificultades para el desarrollo de la actividad privada en el país. "Cuando un emprendedor decide hacer un negocio, espera que no haya obstáculos ni problemas y eso es imposible en Argentina", sostuvo.

Asimismo, indicó que actualmente se observa una acumulación de divisas: "Ahora están juntando dólares, va a haber un superávit comercial de 24 mil millones de dólares. El Banco Central sigue comprando dólares, pensando en el año que viene porque este año ya está la plata para pagar la deuda".

Finalmente, Granados consideró que el fortalecimiento de las reservas será clave hacia el futuro. "Creo que es cierto que va a haber que esperar al año que viene cuando encontremos al Banco Central con dólares en serio. El año pasado se compraron 30 mil millones de dólares en la corrida y no quedaron dólares en la calle. Todo el mundo vendía cualquier cosa y compraba dólares", concluyó.