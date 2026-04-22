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Manchester City visita a Burnley con la mira puesta en la cima de la Premier League

El equipo de Pep Guardiola llega en racha y puede alcanzar la punta si gana, mientras que el local atraviesa un presente crítico y está al borde del descenso.

Hoy 08:59

El Burnley FC recibirá este miércoles desde las 16.00 al Manchester City en el Turf Moor, por la fecha 34 de la Premier League 2025/26. El encuentro aparece como clave en la pelea por el título, con los Ciudadanos al acecho del liderazgo y los locales prácticamente condenados al descenso.

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El conjunto dirigido por Pep Guardiola llega en un gran momento. Viene de superar 2-1 al Arsenal FC, resultado que le permitió descontar puntos fundamentales en la lucha por la cima. Con 67 unidades y una racha de 10 partidos invicto, el City depende de sí mismo para ser campeón y sabe que este compromiso representa una oportunidad ideal para presionar al líder en la recta final del torneo.

Enfrente estará un Burnley golpeado. El equipo viene de caer 4-1 ante el Nottingham Forest y acumula tres derrotas consecutivas, además de ocho partidos sin ganar. Con apenas 20 puntos en 33 fechas, se ubica penúltimo y su permanencia en la máxima categoría pende de un hilo.

El antecedente más cercano entre ambos marca una clara superioridad del City. El 27 de septiembre de 2025, los de Guardiola golearon 5-1 con tantos de Matheus Nunes, Erling Haaland por duplicado y dos goles en contra. Además, en los últimos cuatro enfrentamientos, los Ciudadanos marcaron al menos tres goles en cada uno.

Con objetivos totalmente opuestos, el duelo en Turf Moor enfrenta a un candidato firme al título contra un equipo que lucha por evitar lo inevitable. El resultado puede empezar a definir tanto la cima como el fondo de la tabla.

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